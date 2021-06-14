Дерипаска назвал абсурдным решение суда США отклонить иск о снятии с него санкций

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска назвал абсурдным решение суда США отклонить иск о снятии с него американских санкций, а также сообщил, что продолжит защищать себя после данного решения.

"Предсказуемо абсурдное решение. Cуд предпочел прикрыться процессуальными формальностями и проигнорировал суть дела, которая заключается в том, что санкции, несправедливо введенные против меня и основанных мной компаний, привели к разрушительным последствиям для сотен тысяч людей - и все на основании нескольких бульварных статей", - заявил Дерипаска, слова которого передал ТАСС представитель бизнесмена.

"Из постановления суда красноречиво следует, что OFAC не должен соблюдать установленные процедуры (а я должен), может выбирать, какие доказательства раскрывать, а какие утаивать, и волен вкладывать в слова тот смысл, который им удобен. Это все равно, что играть в покер с завязанными глазами, при этом раскрывая свои карты противникам", - добавил бизнесмен.

Ранее суд столичного округа Колумбия в итоге принял решение отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к Министерству финансов США о снятии с россиянина американских рестрикций. Это решение подлежит обжалованию в вышестоящей судебной инстанции. Согласно материалам, Дерипаска считает включение его в санкционный список произвольным решением финансового ведомства США.

Дерипаска отметил, что продолжит защищать себя, а также, что "политические интересы не должны быть выше правосудия".

О санкциях в отношении Дерипаски

Минфин США 6 апреля 2018 года ввел рестрикции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". Находящимся в черном списке закрыт въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.

В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля над предприятиями: в частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года он подал в американский суд иск в отношении Минфина США. Дерипаска заявил, что рестрикции в отношении него несправедливы и незаконны, а ущерб, который они нанесли, оценивал более чем в 7,5 млрд долларов. Бизнесмен требовал отмены санкций, так как условия для их введения потеряли актуальность. В ответ на это Минфин США рассекретил часть материалов, которые также стали основанием для введения ограничительных мер. Эти данные Дерипаска назвал ложными.