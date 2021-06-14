Зеленский намерен добиться от МВФ привилегированного статуса для Украины

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Требования Международного валютного фонда к Украине не справедливы, так как ее нельзя сравнивать с другими странами, где работает организация, в связи с чем они должны быть скорректированы в пользу Киева. Об этом в понедельник заявил глава украинского государства Владимир Зеленский.

"Несправедливо выдвигать Украине такие же требования, как другим странам. Ведь Украина восьмой год находится в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ", - цитирует пресс-служба офиса президента его интервью ряду иностранных информагентств.

"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть сложности, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", - сказал он. При этом Зеленский отметил сотрудничество с МВФ остается важным для Украины, так как к программе фонда привязаны другие программы иностранной финансовой поддержки. "Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали", - заключил он.

На прошлой неделе в МВФ заявили о прогрессе в переговорах с Киевом относительно программы кредитования "стенд-бай", подчеркнув, что этого недостаточно для предоставления Украине очередного транша.