Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,49-0,52%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник достиг новых исторических вершин по индексу Мосбиржи при поддержке дорожающей нефти, позитивных настроений на рынке и ожиданий от предстоящей на днях встречи президентов России и США. По итогам дня рублевый индекс вырос на 0,49%, до 3 860,18 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,52%, до 1 678,37 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:25 мск снизился на 0,03%, до 72,10 руб., евро вырос на 0,08%, до 87,41 руб.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся на 0,60%, до $73 за баррель.

"При этом фактор выходного дня в России, а также то, что что биржи Китая и Австралии были закрыты, способствовали относительно невысокой активности торгов. Цены на нефть демонстрируют повышательную динамику на фоне прогресса в массовой вакцинации и благоприятных прогнозов по спросу в летний сезон. В то же время в действиях участников торгов прослеживается осторожность в свете предстоящих событий - саммита Путин - Байден и заседания ФРС США", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Во вторник эти ожидания продолжат довлеть над рынками, считает эксперт. Рынок будет также следить за заявлениями с полей саммита ЕС и США в Брюсселе. Кроме того, инвесторы обратят внимание на важную статистику.

"Завтра должны быть опубликованы данные по прямым иностранным инвестициям в КНР, майской инфляции в Германии, сальдо торгового баланса в еврозоне, индексу цен производителей, промпроизводству и розничным продажам в США за май. Росстат представит предварительную оценку ВВП РФ за первый квартал", - пояснил Бахтин.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи во вторник будет формироваться в пределах 3 790 - 3 890 пунктов, курс рубля к доллару в пределах 71,5 -72,5 руб.