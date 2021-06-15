СМИ: Samsung готовится к презентации складных смартфонов Galaxy Z Fold3 и Z Flip3

СЕУЛ, 15 июня. /ТАСС/. Компания Samsung Electronics в августе может представить серию новых складных смартфонов Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Об этом сообщили во вторник агентству Yonhap источники в индустрии.

Отмечается, что презентация состоится в ходе онлайн-мероприятия Galaxy Unpacked, после чего будет запущено серийное производство данных гаджетов.

Компания пока ничего официально не сообщала относительно своих новых складных смартфонов, однако источники агентства полагают, что они будут оснащены камерой, размещенной непосредственно под дисплеем, и будут поддерживать стилус S-Pen. Ожидается, что новые устройства станут легче и дешевле, чем их предшественники.

По данным Yonhap, Samsung также планирует показать на презентации новые смарт-часы Galaxy Watch4 и беспроводные наушники Galaxy Buds 2. Ожидается, что часы будут работать на программном обеспечении Google Wear OS. Что касается наушников, эксперты предсказывают, что они станут достаточно бюджетными и вряд ли будут оснащены системой активного шумоподавления.