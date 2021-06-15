"Ъ": "Росасфальт" предлагает штрафовать за шипованные шины летом

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Ассоциация "Росасфальт" предложила МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила пользования шипованными шинами и ввести штрафы для водителей, ездящих на таких покрышках в летнее время. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо обращения.

Как сообщает издание, в "Росасфальте" считают необходимым обратить внимание на порчу асфальта шипованными шинами, в связи с чем предлагается ужесточить меры по отношению к водителям, которые их используют летом. Уточняется, что в числе таких мер следует ввести штрафы до 2 тыс. рублей, ограничение скорости до 80 км/ч за городом и до 60 км/ч в городе, а также предписать обязательное наличие опознавательного знака "Ш" под стеклом. Уточняется, что водителей, которые перемещаются между регионами с разными установленными сроками использования таких шин, штрафовать не будут.

"Ремонтировать приходится, как правило, подрядчикам в пределах гарантийного срока. В итоге компании несут убытки - особенно с учетом удорожания битума в 2021 году", - пояснил "Коммерсанту" глава "Росасфальта" Николай Быстров.

В МВД изданию сообщили, что в ГИБДД данную инициативу не поддерживают. В Минтрансе отметили, что следует более широко обсудить проблему, уделив внимание требованиям к материалам при строительстве асфальтных дорог.