В Госдуму внесли законопроект о гаражных объединениях

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак в понедельник внесли на рассмотрение палаты проект закона "О гаражных объединениях". Текст размещен в думской электронной базе.

Ранее Крашенинников и Турчак выступили авторами закона о "гаражной амнистии" - упрощенном порядке регистрации гаражей. "В продолжение "гаражной амнистии" внесенный законопроект предлагает комплексное регулирование вопросов организации деятельности гаражных объединений, которых сейчас насчитывается более 36 тыс., а также прав и обязанностей их членов", - приводит в свою очередь слова Крашенинникова пресс-служба комитета.

В первую очередь законопроектом предложен общий подход к определению объекта, предназначенного для стоянки и хранения транспортных средств, государственной регистрации прав на него. Вводятся такие понятия, как гаражный комплекс, гараж, место хранения транспортного средства, то есть, машиноместо. Документ закрепляет положения о доле каждого собственника гаража или машиноместа в праве собственности на общее имущество, определяет перечень общего имущества собственников гаражей и основы его использования.

Согласно тексту, формами объединения владельцев машиномест могут быть гаражный кооператив, как вид потребительского кооператива, и гаражное товарищество - вид товарищества собственников недвижимости. Определяется порядок создания гаражного кооператива и гаражного товарищества, их реорганизации и ликвидации. Предусматривается структура органов управления этих объединений, порядок их избрания, компетенция и ответственность за принятие решений.