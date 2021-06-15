В Счетной палате надеются на восстановление деловой активности в РФ в 2021-2022 годах

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Динамичное восстановление в России деловой активности и появление новых субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) можно ожидать в 2021-2022 годах. Этот прогноз сообщил в интервью ТАСС аудитор Счетной палаты России Данил Шилков.

"В посткризисные 2021-2022 годы можно надеется на динамичное восстановление деловой активности и появление новых субъектов МСП, в том числе в высокотехнологичных отраслях", - сказал он.

По его словам, кризисный 2020 год не мог не отразиться на количестве малых и средних предприятий. Их общая численность в России по состоянию на 10 января этого года составила 5,7 млн - это на 3,9% меньше аналогичного периода прошлого года. Также уменьшилась доля кредитов субъектам МСП в общем кредитном портфеле бизнеса. По итогам 2020 года она оказалась на уровне 10%. Для сравнения, в 2018 году она составляла 15%, в 2019 году - 14%.

В то же время с 31 марта по 31 декабря 2020 года число занятых в секторе выросло примерно на 800 тыс. единиц, уточнил Шилков. "Наблюдаемый рост связан с увеличением количества зарегистрированных самозанятых - их стало больше на 950 тыс. Этот рост отчасти может носить и формальный характер и свидетельствовать не об увеличении деловой активности населения, а о легализации ранее осуществлявшейся предпринимательской деятельности", - отметил он.