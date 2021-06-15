В Белгородской области создадут инвестиционный совет при губернаторе

ТАСС, 15 июня. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков поручил создать в регионе инвестиционный совет для улучшения условий работы инвесторов. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поручил создать инвестиционный совет при губернаторе региона", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе со ссылкой на врио губернатора, целью создания совета является улучшение инвестиционной привлекательности региона, для этого планируется переформатировать инвестиционную политику.

"Белгородская область должна занимать центральное место на инвестиционной карте России, чтобы крупные холдинги и компании рассматривали нашу территорию для крупных инвестиционных вливаний, которые позволят нам достичь нашей амбициозной цели - увеличения ВРП в два раза. На сегодняшний день работа в этом направлении ведется вяло", - приводятся в сообщении слова Гладкова.

Как сообщалось ранее, в ходе Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года правительство Белгородской области заключило соглашения о реализации инвестпроектов на сумму более 400 млрд рублей.