"Камаз" собрал первый образец магистрального тягача, работающего в двухтопливном режиме

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Завод "Камаз" собрал первые опытные образцы магистрального тягача "Камаз-54901", работающего в двухтопливном режиме. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе предприятия во вторник.

"Газодизельный автомобиль "Камаз-54901" стал продолжением линейки магистральных тягачей поколения К5. В новой модификации автомобиля применен двухтопливный режим работы двигателя на смеси дизеля и компримированного природного газа (КПГ) в пропорциях 60/40 соответственно. Это позволяет значительно экономить на дизтопливе при эксплуатации автомобиля", - сообщили в пресс-службе.

На сегодня собрано два таких автомобиля. По техническим характеристикам автомобили ничем не отличаются от дизельной версии, кроме системы подачи топлива. Подсборка газового оборудования происходит в газовом корпусе.

Как сообщили в пресс-службе, применение в автомобилях двухтопливной системы питания двигателя позволит повысить экономический эффект использования автомобиля. Кроме того, это уменьшит загрязнение окружающей среды за счет отсутствия выброса твердых частиц при сгорании газа.

"Камаз" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей и входит в двадцатку ведущих мировых производителей. Крупнейшими акционерами "Камаза", согласно размещенной на сайте компании информации, являются госкорпорация "Ростех" (47,1%), ООО "Автоинвест" (23,54%) и германский автоконцерн Daimler (15%).