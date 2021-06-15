Госдума приняла к сведению отчет ЦБ за 2020 год

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла к сведению отчет Банка России за 2020 год. Ранее три профильных думских комитета рекомендовали нижней палате парламента принять отчет к сведению. В своем заключении комитеты отмечают, что результаты проводимой денежно-кредитной политики ЦБ можно оценить как удовлетворительные.

"Инфляция в течение года в целом была под контролем, однако на декабрь сложилась несколько выше целевого уровня (4,9%) за счет активного восстановления спроса после периода самоизоляции и ослабления рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков. Однако политика ЦБ РФ оставалась стимулирующей, что позволило своевременно оказать поддержку экономике и расширить кредит экономике при стабилизации кредитных и депозитных ставок, а также с учетом влияния льготных программ правительства РФ и регуляторных послаблений", - говорится в заключении комитета по экономической политике.

Депутаты комитетов отмечают своевременные и эффективные действия регулятора по управлению ликвидностью банковского сектора как в условиях значительного избытка ликвидности в начале года, так и в условиях перехода к структурному дефициту к концу 2020 года.

Рекомендации Центральному банку

Банку России рекомендуется анализировать причины возникновения нарушения прав граждан на финансовом рынке, определять пробелы в регулировании и надзоре, а также тесно работать с органами законодательной и исполнительной власти по ликвидации пробелов в регулировании. "Особенно комитеты беспокоит резкий рост количества жалоб в отношении субъектов рынка ценных бумаг и товарного рынка. Комитеты рекомендуют Банку России в следующем отчете представить объяснение причин подобных жалоб, перечень действий и мер, предпринятых в 2021 году для снижения количества жалоб, а также стратегию регулятора по уменьшения количества жалоб", - говорится в документе.

Комитеты рекомендуют Банку России провести в годовом отчете за 2021 год детальный анализ эффективности мер, направленных на финансовую поддержку восстановления экономики после пандемии, включая поддержку кредитования физических лиц и ипотечного кредитования, при ограничении рисков, связанных с чрезмерным ростом долговой нагрузки, противодействие росту неплатежей и ухудшения кредитоспособности бизнеса и населения, поддержку потенциала финансового сектора по предоставлению ресурсов экономике. ЦБ рекомендуется рассмотреть возможность снижения регуляторной и надзорной нагрузки на финансовые организации и акционерные общества, ограничения краткосрочной волатильности курса национальной валюты в целях поддержания финансовой стабильности, снижения инфляции для целевого уровня.

В постановлении, принятом Госдумой по итогам отчета, содержится также рекомендация продолжить работу над проектом "Цифровой рубль", содействовать расширению доступа граждан к дистанционным финансовым услугам, продолжить развитие таких национальных инфраструктурных проектов, как "Цифровой профиль", "Система быстрых платежей", "Единая биометрическая система" и иных.

Рекомендации правительству

В принятом постановлении депутаты также рекомендуют правительству оптимизировать программы льготной ипотеки и повысить их адресность, продолжить работу по развитию регулирования бизнес-экосистем и надзора за ними, продолжить работу по системной защите граждан от мошенничества в финансовой сфере.

Кабмину также рекомендовано ускорить подготовку и внесение в Госдуму законопроектов, касающихся совершенствования института индивидуальных инвестиционных счетов, стимулирования активности частных инвесторов на финансовом рынке, совершенствования системы пенсионных накоплений граждан.