На занятых коренными народами территориях Арктики бесплатные гектары выдавать не будут

ТАСС, 15 июня. На арктических территориях, занятых коренными народами, бесплатные гектары предоставляться не будут, сообщил во вторник глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"При определении арктических территорий, в границах которых гражданам будут выделяться бесплатные земельные участки, максимально учитываются интересы коренных малочисленных народов Севера (КМНС). <…> В перечень участков для бесплатного выделения земли в Арктике не включаются территории, на которых проживают либо ведут хозяйственную деятельность коренные и малочисленные народы Севера", - сказал министр в Салехарде на заседании Общественного совета Арктической зоны РФ.

Во всех субъектах РФ, которые входят в Арктическую зону, за исключением Красноярского края, уже определены территории, в границах которых граждане смогут бесплатно оформить земельный участок. Перечень таких зон будет закреплен в проектах региональных законах, которые направлены в Росреестр для проверки представленных данных.

В заседании Общественного совета принял участие губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Общая площадь территории региона, которая включена в зону для предоставления бесплатных земельных участков, превышает 17 тыс. га. Это свободные земли, расположенные вблизи населенных пунктов, с максимально возможной транспортной доступностью, при определении границ были учтены лицензионные участки, характер почвы, пути каслания оленеводов. В качестве приоритетных видов использования бесплатного гектара в ЯНАО рассматриваются рыболовство, рекреация и туризм.

В рамках проекта по распространению "дальневосточного гектара" на Арктику предполагается, что его участники смогут быстро (до 35 дней) и бесплатно получить землю под строительство дома и организацию бизнеса. Около 42% участников программы на Дальнем Востоке уже строят на "дальневосточном гектаре" индивидуальные дома, 36% выделенных гектаров задействованы для ведения сельского хозяйства, 11% используются для предпринимательской деятельности.