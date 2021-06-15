США подтвердили, что договорились с ЕС о прекращении торгового спора Boeing и Airbus

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. США и Европейский союз достигли соглашения о прекращении многолетнего торгового спора по делу Boeing и Airbus, в результате которого были введены взаимные таможенные пошлины на сумму свыше $10 млрд. Об этом заявила журналистам представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

"Соглашение между США и ЕС знаменует собой значительный прогресс в достижении долгосрочного решения этого 16-летнего спора", - сообщила Тай.

Министр экономики, финансов и восстановления Франции Брюно Ле Мэр уже приветствовал договоренности. Пл его словам, "это хорошее соглашение". Курирующий внешнюю торговлю министр-делегат при МИД Франции Франк Ристер отметил, что это "отличная новость для французских и европейских компаний".

Ранее о достижении договоренностей со ссылкой на представителей ЕС сообщало агентство Bloomberg.

Спор Boeing и Airbus

Торговый спор Брюсселя и Вашингтона по делам Boeing и Airbus является одним из самых затяжных и масштабных в истории Всемирной торговой организации (ВТО).

США обвиняют ЕС в незаконном государственном субсидировании компании Airbus с 2004 года, ЕС выступает с аналогичными обвинениями в адрес Вашингтона в отношении компании Boeing. В 2019 орган разрешения споров ВТО признал факт нарушения норм организации в деле Airbus, что дало США право на введение компенсирующих пошлин. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing. Фактически ВТО признала, что обе стороны нарушают международные нормы торговли в рамках этой организации, создавая преференции для своих авиапроизводителей.

В октябре 2019 года администрация Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, ввела 25-процентные пошлины в отношении товаров из стран ЕС на общую сумму примерно $7,5 млрд. 9 ноября 2020 года Евросоюз ответил на этот шаг введением своих тарифов на сельскохозяйственные и промышленные товары из США на общую сумму €3,4 млрд (около $4 млрд) в год.

Однако в марте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент США Джо Байден достигли договоренности заморозить на четыре месяца взаимные таможенные пошлины.