МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы участникам целлюлозно-бумажной отрасли об экономических обоснованиях повышения цен на бумагу, сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.

"ФАС проверит ценообразование на рынке бумаги. Соответствующие запросы ведомство направило участникам целлюлозно-бумажной отрасли. ФАС России запросила информацию об экономических обоснованиях повышения цен на продукцию у ООО "ЦБК Кама" и ООО "Пролетарий СПБ", - отметили в ведомстве.

ФАС проанализирует обоснованность изменения цен на рынках бумаги и картона при поступлении запрашиваемой информации в полном объеме, добавили в антимонопольной службе.

"Проводимые ранее антимонопольным органом исследования ситуации на рынке смежной продукции (картонной упаковки) показали, что основным драйвером роста цен на упаковку является рост спроса после снятия ограничительных мер летом 2020 года, снижение объемов образования макулатуры и увеличение себестоимости производства", - добавляют в ведомстве.

По данным ФАС, ввиду ограничительных мер спрос на картонную упаковку увеличился из-за повышения объемов электронной торговли и работы служб доставки.