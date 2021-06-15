Росатом обсуждает с Ираком возможное сотрудничество в мирном атоме

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" обсуждает с партнерами из Ирака возможность сотрудничества в атомной сфере. Речь идет как об энергетических, так и неэнергетических проектах, заявили журналистам в Росатоме.

"В рамках диалога с иракскими партнерами по атомной тематике обсуждается вся повестка возможного сотрудничества - и энергетические, и неэнергетические применения ядерных технологий в мирных целях. Параллельно ведется работа над формированием нормативно-правовой базы такого взаимодействия", - сказали в госкорпорации.

Ранее СМИ сообщили, что Ирак планирует к 2030 году построить восемь блоков атомных электростанций (АЭС) для удовлетворения потребности страны в электроэнергии. Отмечалось, что реализовать этот проект может Росатом.

По данным иракских властей, восемь блоков АЭС обеспечат порядка 25% от общей потребности страны в электроэнергии.