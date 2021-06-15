X5 Group рассматривает привлечение партнера в цифровой бизнес

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. X5 Group планирует сформировать совместное предприятие со стратегическим партнером для развития цифрового бизнеса. Об этом сообщил начальник управления по связям с инвесторами Х5 Андрей Васин в ходе онлайн-конференции "ВТБ мои инвестиции".

"У нас четыре формата. Пока что нет единого мнения, какой из этих форматов победит, будет наиболее актуальным, чтобы мы в него больше инвестировали", - отметил он. "Изначально планировали выделение онлайн-бизнеса в отдельную структуру и проведение IPO. Сейчас у нас стратегия немного изменилась - мы планируем выделить наши онлайн-бизнесы в отдельный формат, рассматриваем стратегическое партнерство с другими игроками. В 2021 году мы надеемся, что будет сформирована объединённая структура, на следующем этапе - привлечение финансовых партнёров", - добавил он.

Рассматриваются партнёры и в традиционном ретейле, и в онлайн-торговле, пояснил он.

X5 Group управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток" и гипермаркетами под брендом "Карусель", а также дискаунтерами "Чижик". У компании несколько сервисов доставки: "Пятерочка доставка", "Перекресток быстро", "Перекресток впрок", агрегатор сервисов экспресс-доставки "Около". Также X5 развивает 5Post - cервис доставки товаров из интернет-магазинов в пункты выдачи заказов и постаматы в универсамах "Пятерочка".