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"Лукойл" назначил двух новых вице-президентов

Степан Гуржий будет курировать Центральную Азию и Ближний Восток, Сергей Никифоров займется вопросами производственного сервиса

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Лукойл" в рамках ротации руководящих кадров назначил двух новых вице-президентов, сообщает нефтяная компания.

Так, вице-президентом по Центральной Азии, Ближнему Востоку и Северной Африке компании назначен Степан Гуржий. Ранее он возглавлял "Лукойл Узбекистан оперейтинг компани". На этой должности его сменит бывший заместитель Тимур Гайнаншин.

В свою очередь Сергей Никифоров, ранее занимавший должность вице-президента по Центральной Азии, Ближнему Востоку и Северной Африке переведен на должность вице-президента по производственному сервису.

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