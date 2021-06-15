"Лукойл" назначил двух новых вице-президентов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Лукойл" в рамках ротации руководящих кадров назначил двух новых вице-президентов, сообщает нефтяная компания.

Так, вице-президентом по Центральной Азии, Ближнему Востоку и Северной Африке компании назначен Степан Гуржий. Ранее он возглавлял "Лукойл Узбекистан оперейтинг компани". На этой должности его сменит бывший заместитель Тимур Гайнаншин.

В свою очередь Сергей Никифоров, ранее занимавший должность вице-президента по Центральной Азии, Ближнему Востоку и Северной Африке переведен на должность вице-президента по производственному сервису.