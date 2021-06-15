США и ЕС на пять лет приостановили пошлины в рамках урегулирования спора Boeing и Airbus

БРЮССЕЛЬ, 15 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Евросоюз приняли решение приостановить на пять лет действие таможенных пошлин, введенных ранее в результате многолетнего торгового спора по делу Boeing и Airbus. Об этом сообщила во вторник журналистам на спецбрифинге представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай, которая вместе с американским президентом Джо Байденом отправилась в Европу.

Ранее из-за спора США ввели тарифы на европейские товары, среди которых сыр и вино, на сумму $7,5 млрд. Вскоре после этого ЕС ввел пошлины на американскую продукцию на сумму $4 млрд. В рамках достигнутых договоренностей по урегулированию разногласий действие этих тарифов приостанавливается.

Соглашение устанавливает ограничения на субсидии, которые Евросоюзу будет разрешено предоставлять компании Airbus. "В рамках этой сделки мы в первую очередь приостановили на пять лет действие разрешенных ВТО тарифов США-ЕС, связанных с этим спором, сохранив при этом гибкость для США <...>. Действие этих пошлин будет приостановлено до тех пор, пока поддержка Airbus со стороны ЕС будет соответствовать условиям данного соглашения. Если поддержка ЕС перейдет "красную черту", и американские производители не смогут конкурировать честно и на равных условиях, Соединенные Штаты сохраняют гибкость для возобновления действия приостановленных тарифов", - пояснила Тай. Она добавила, что обе стороны работают над решением вопросов, включая уже выплаченные субсидии.

Таким образом, уже действующая с марта четырехмесячная приостановка пошлин будет продлена с 11 июля. "Сегодняшнее объявление разрешает давний раздражающий фактор в торговых отношениях между США и ЕС. Вместо борьбы с одним из наших ближайших союзников мы, наконец, объединяемся против общей угрозы, - сказала торгпред. - Мы также с ЕС согласовали четкие заявления о приемлемой поддержке крупных производителей гражданских самолетов и процессе сотрудничества".

"Возобновление торгового и инвестиционного партнерства с Евросоюзом является главным приоритетом администрации [США], и наши первые усилия увенчались успехом", - добавила она.

Кроме того, создается двусторонняя рабочая группа для анализа и преодоления любых разногласий, которые могут возникнуть между США и ЕС по договоренностям.

Противостояние Китаю

При этом США и ЕС договорились вместе противодействовать китайским инвестициям в авиационный сектор. "Мы договорились о совместной работе по оспариванию и противодействию нерыночной практике Китая в этом секторе конкретными способами, которые отражают наши стандарты честной конкуренции. Это включает сотрудничество в области внутренних и внешних инвестиций и передачи технологий. Это модель, которую мы будем использовать для решения других проблем, связанных с Китаем и нерыночной экономической конкуренцией", - рассказала Тай.

Торговый спор Брюсселя и Вашингтона по делам Boeing и Airbus является одним из самых затяжных и масштабных в истории Всемирной торговой организации (ВТО).

США обвиняют ЕС в незаконном государственном субсидировании компании Airbus с 2004 года, ЕС выступает с аналогичными обвинениями в адрес Вашингтона в отношении компании Boeing. В 2019 орган разрешения споров ВТО признал факт нарушения норм организации в деле Airbus, что дало США право на введение компенсирующих пошлин. Однако в 2020 году аналогичное решение было принято в пользу ЕС по делу Boeing. Фактически ВТО признала, что обе стороны нарушают международные нормы торговли в рамках этой организации, создавая преференции для своих авиапроизводителей.