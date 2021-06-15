Минцифры надеется, что число пользователей портала Госуслуг вырастет до 120 млн

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июня. /ТАСС/. Минцифры России рассчитывает, что к 2024 году на портале Госуслуг будет зарегистрировано более 120 млн уникальных пользователей. Об этом сообщил заместитель директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Юрий Зарубин на площадке XII Международного IT-форума в Ханты-Мансийске во вторник.

"Мы учетные записи Госуслуг будем оформлять в обязательном порядке, то есть тогда, когда гражданин приходит очно в учреждения либо при рождении ребенка, либо при выдаче паспорта, и мы планируем к 2024 году достичь 85% охвата всех граждан. Мы за три года планируем, что у нас пройдет этот эволюционный процесс и мы получим уникальных пользователей в Госуслугах на уровне более 120 млн граждан", - сказал он на пленарной дискуссии.

Зарубин добавил, что также будет создана единая биометрическая система (ЕБС). "Мы планируем сделать до 2024 года, мы ее называем ЕБС, в эту систему мы планируем завести порядка 50 млн граждан до 2024 года. Мы говорим не только про аэропорт, здесь имеются в виду все случаи, когда требуется паспорт", - уточнил он.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум проходит в течение четырех дней - с 15 по 18 июня.

Особое внимание на форуме уделяют темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь, в частности, проходят сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.