Около 150 социальных объектов в ХМАО получат доступ к интернету в 2021 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июня. /ТАСС/. Порядка 150 социальных объектов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) подключат к интернету в 2021 году. Об этом сообщил департамент общественных и внешних связей региона во вторник.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и вице-президент-директор уральского филиала "Ростелекома" Сергей Гусев обсудили развитие цифровой инфраструктуры в регионе в ходе международного IT-форума, который проходит с 15 по 18 июня в Югре.

"В частности, на подключении социальных объектов к интернету. В 2019-2020 годах в Югре к сети было подключено 205 таких объектов. В 2021 году планируется обеспечить доступом к сети еще 146 объектов. Таким образом, будут исполнены все установленные целевые показатели", - говорится в сообщении.

В ходе рабочей встречи Комарова предложила рассмотреть возможность подключения к интернету новых югорских домохозяйств, благодаря строительству в 2022-2023 годах распределительных сетей. Гусев отметил, что в течение месяца компания изучит пути реализации данного проекта и подготовит соответствующие предложения.

Национальная программа "Цифровая экономика" рассчитана до 2024 года. В нее включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего в России на исполнение нацпрограммы планируют потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум проходит в течение четырех дней - с 15 по 18 июня.

Особое внимание на форуме уделяют темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь, в частности, проходят сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.