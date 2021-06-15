Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,98-1,31%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский рынок акций во вторник утром обновил исторический максимум по индексу Мосбиржи, после чего перешел к умеренному снижению на фоне ухудшения внешних настроений и роста осторожности в преддверии предстоящих завтра важных событий - встречи президентов России и США и заседания ФРС.

По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 0,98%, до 3822,4 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,31%, до 1665,31 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:50 мск вырос на 0,17%, до 72,27 рубля, евро - на 0,32%, до 87,63 рубля.

Еще одной причиной сдержанности стали новые вспышки коронавируса. "На юге Китая под удар COVID-19 попал крупный порт Шэньчжэнь, который играет важную роль в международной торговле, в свою очередь Великобритания отложила на месяц снятие карантинных ограничений из-за быстрого распространения индийского штамма", - пояснил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Нефть при этом остается в плюсе в свете сообщений о том, что в обозримой перспективе заключение новой ядерной сделки с Ираном маловероятно, добавил эксперт. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся на 1,17%, до $73,95 за баррель.

Рынок акций

В фаворитах спроса акции "Сургутнефтегаза" и "Русгидро". "Акции Сургутнефтегаза растут в отсутствии очевидных катализаторов. Одной из причин может быть интерес к бумагам со стороны крупного инвестора, так как объем торгов сегодня был в среднем в три раза выше обычного. Интерес может быть частично вызван желанием занять более консервативную позицию на фоне повышенной волатильности на глобальном рынке акций", - рассказал инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Иван Малина.

В случае "Русгидро" бумаги продолжают восстанавливаться после дивидендной отсечки в начале месяца и движутся к 0,8550 рубля, пояснила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В минусе акции "ПИКа". "Бумаги продолжают закрепляться в диапазоне 1062-1130 рублей. Пока нет четкого понимания краткосрочной перспективы, бумаги останутся в "боковике", - добавила эксперт.

Акции "Газпрома" также торговались хуже рынка.

Прогноз на завтра

Середина недели может ознаменоваться ростом волатильности в рисковых активах, считают эксперты.

"В глобальном разрезе ключевым событием для инвесторов станет опорное заседание ФРС США. По ставке изменений не ожидается, важными будут комментарии регулятора относительно всплеска инфляции, дискуссий о раннем сворачивании программы скупки активов, а также прогнозы по ставке, занятости и инфляции", - пояснил Бахтин.

Другим важным событием станет встреча президентов России и США в Женеве. "Текущие сигналы сторон не указывают на то, что саммит позволит вывести отношения стран на новый уровень, однако продвижение хотя бы по части вопросов намеченной повестки будет воспринято участниками торгов позитивно", - добавил эксперт.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в среду будет формироваться в пределах 3750-3860 пунктов, курс рубля к доллару в пределах 71,8 -73,3 рубля.

Целевые диапазоны закрытия торгов "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3815-3845 пунктов, а также 72,90-74,40 рубля и 87,15-88,05 рубля соответственно.