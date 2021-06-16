В Китае заявили, что США неоднократно нарушали рыночный принцип честной конкуренции

ВАШИНГТОН, 16 июня. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Власти Соединенных Штатов за последние годы неоднократно нарушали международные правила и рыночный принцип честной конкуренции. Об этом заявил во вторник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй.

Он прокомментировал высказывания американского президента Джо Байдена, который утверждал, что договоренность США и ЕС по противодействию "нерыночной практике" Китая, связанной с инвестициями в авиационном секторе, имеет особую важность.

"В последние годы США неоднократно нарушали международные правила и рыночный принцип честной конкуренции. Они политизировали и идеологизировали экономические и научные вопросы, злоупотребляли государственной властью, препятствуя развитию Китая и других стран, а также подрывали интересы многих [стран], вызывая возмущение международного сообщества, - отметил дипломат. - США должны прекратить эти "нерыночные практики".

Он подчеркнул, что "Китай создал и постепенно совершенствовал свою социалистическую рыночную экономическую систему, которая была широко признана международным обществом". "Это грубое искажение реальности - говорить, что Китай занимается "нерыночными практиками" как страна с нерыночной экономикой, несмотря на большие достижения китайской социалистической рыночной экономической системы", - отметил Лю Пэнъюй.

В распространенном Белым домом заявлении американский лидер подчеркнул, что "Соединенные Штаты и Евросоюз добились серьезного прорыва в торговом споре" по делу Boeing и Airbus, который длится уже более 16 лет. Он утверждал, что США и ЕС "договорились о совместной работе по оспариванию и противодействию нерыночной практике Китая в этом [авиационном] секторе, которая дает китайским компаниям несправедливое преимущество".