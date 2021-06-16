База мировых практик применения IT-технологий появилась на московском цифровом портале

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Новый раздел "Кейсы", в котором представлена база российских и зарубежных практик применения IT-технологий в различных сферах, появился на портале о цифровых технологиях ICT.Moscow. Об этом в среду сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Москва активно следит за внедрением инновационных решений в тех отраслях технологий, которые помогают развиваться мегаполису. Нами накоплен большой опыт как внутренних, так и внешних практик применения наиболее интересных Москве ИТ-технологий, и мы готовы им поделиться. Собранная база знаний может быть полезна бизнесу, разработчикам и государственным институтам", - сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, чьи слова приводятся в сообщении.

В новый раздел включены кейсы, которые были собраны в рамках тематических спецпроектов и интерактивных карт рынка портала ICT.Moscow. На данный момент в нем пользователи могут ознакомиться с зарубежным и российским опытом в области искусственного интеллекта, блокчейна, виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), COVID-Tech, 5G и программной автоматизации (RPA). Всего доступно более тысячи IT-практик. Кейсы можно отфильтровать по виду технологий, сфере применения, географии и году первого упоминания о разработке.

Поделиться опытом успешного применения IT-технологий с пользователями портала ICT.Moscow может любая российская и зарубежная компания. Для этого необходимо заполнить специальную форму, описав подробно технологию и результаты ее применения. Регистрироваться на портале для этого не потребуется. После проверки информации кейс компании может быть опубликован.

ICT.Moscow - портал о цифровых технологиях, созданный при поддержке Департамента информационных технологий города Москвы. На сайте собраны каталог IT-решений, практики в области информационно-коммуникационных технологий, а также актуальные новости и аналитические статьи в сфере индустрии информационных технологий.