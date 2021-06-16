Российский агроэкспорт в 2021 году может достичь $30 млрд

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Объем российского агроэкспорта по итогам 2021 года может составить $30 млрд, сообщила в интервью ТАСС вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Надеюсь, будет выдержана эта планка - на уровне $30 млрд", - сказала она.

По словам вице-премьера, главная задача - обеспечить продовольствием внутренний рынок, и уже потом стремиться на экспортные рынки. Так, Россия может расширить географию поставок, в основном за счет азиатского направления, обеспечить продвижение отечественных брендов на мировом рынке, укрепить позиции наших компаний-экспортеров, считает Абрамченко.

"Те направления развития АПК, которые мы обсуждали в стратегии развития страны до 2030 года, позволят привлечь не менее 950 млрд рублей дополнительных инвестиций в отрасль, создать свыше 400 тыс. рабочих мест", - отметила вице-премьер.

В 2020 году экспорт АПК из России достиг $30,5 млрд (+20% к 2019 году).