Госдума приняла закон об агротуризме

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, регламентирующий развитие в России сферы сельского туризма (агротуризма).

Поправки вносятся в закон "Об основах туристской деятельности в РФ". Сельский туризм определяется как "туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до 30 тыс. человек" в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, знакомства с работой сельхозпроизводителей. Также положение о поддержке и развитии сельского туризма вносится в закон "О развитии сельского хозяйства".

По словам главы профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, сейчас доля доходов российских фермеров от агротуризма не превышает одного процента, принятие закона обеспечит его госрегулирование и господдержку. Это может привести к росту выручки фермеров от сельского туризма к 2030 году до 50 млрд рублей, обеспечить рост рынка агротуризма примерно в 7 раз с созданием до 60 тыс. новых рабочих мест, утверждает депутат.