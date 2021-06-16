Доходы Новосибирской области от использования госимущества сократились вдвое в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 16 июня. /ТАСС/. Объем доходов областного бюджета Новосибирской области от использования и приватизации государственного имущества - объектов недвижимости и земельных участков - по итогам 2020 года составил 151 млн рублей. Показатель в два раза меньше запланированного. Об этом сообщил в среду на комитете заксобрания региона руководитель департамента имущества и земельных отношений области Роман Шилохвостов, отметив, что сокращение связано в том числе с пандемией.

"Объем доходов областного бюджета Новосибирской области от использования и приватизации государственного имущества по итогам 2020 года составил 151 млн рублей. Это и объекты недвижимости, и земля под объектами недвижимости. <…> В то же время планом установлено 300 млн рублей", - сказал он.

Руководитель департамента отметил, что уменьшение показателя связано со снижением доходов от реализации объектов недвижимого имущества и земельных участков, невостребованностью имущества, падением покупательского спроса и общих доходов населения. По его словам, в 2020 году в целом госпрограмма по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Новосибирской области выполнена лишь на 40%, в том числе в связи с распространением коронавируса.

В числе неисполненных показателей Роман Шилохвостов назвал площадь земельных участков, вовлекаемых в гражданский и экономический оборот - по итогам года вовлекли 562 га вместо запланированных 1,3 тыс. га. Также не был достигнут показатель по увеличению доли дохода областного бюджета от использования объектов недвижимости до 8,5%. В числе исполненных показателей он назвал количество объектов капстроительства, на которые зарегистрировано право региональной собственности.

По словам Шилохвостова, общая балансовая стоимость имущества, находящегося в госсобственности, за исключением земельных участков, составляет 135,4 млрд рублей. По сравнению с 2020 годом показатель увеличился на 13,4 млрд рублей. В реестре находится 11,6 тыс. объектов недвижимого имущества и 3,3 млн единиц движимого имущества. Жилой фонд, находящийся в госсобственности, составляет 235 объектов недвижимого имущества. Также в собственности 262 объекта незавершенного строительства, по сравнению с 2020 годом показатель увеличился на 11 объектов.

Ведомственная целевая программа "Управление государственным имуществом и земельными ресурсами на территории Новосибирской области на 2019-2022 годы" призвана повысить эффективность управления объектами госимущества и земельными ресурсами. Действует в регионе с 2012 года.