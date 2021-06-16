Госкомпании будут направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Единый подход к правилам выплаты дивидендов госкомпаниями начнет действовать в России. Как сообщает в среду пресс-служба кабмина, распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ касается решений по выплате дивидендов, которые будут приняты с 1 июля. "По новым правилам госкомпании должны будут направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом подходе есть сразу несколько новаций. Во-первых, для всех госкомпаний будет действовать единый норматив по отчислениям на дивиденды. "Во-вторых, при расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками, - уточнили в кабмине. - Речь идет, например, о статьях отчетности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют".

Раньше дивиденды госкомпаний в России чаще всего определялись исходя из нескорректированной прибыли, то есть при расчете прибыли учитывались вышеупомянутые статьи, "не обеспеченные" деньгами. Однако, пояснили в правительстве, "сегодня такой подход все реже встречается в мировой практике, поэтому от него решили отказаться".

Традиционно дивиденды по акциям, находящимся в федеральной собственности, идут в федеральный бюджет. Ожидается, что новый подход к расчету выплат сделает более прогнозируемыми поступления в казну, повысит прозрачность дивидендной политики, а также позволит сбалансировать инвестиционную активность госкомпаний и их обязательства перед акционерами.