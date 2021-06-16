Госдума приняла закон о цифровой платформе в сфере занятости

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о создании единой цифровой платформы в сфере занятости.

Документом закрепляется функционал единой цифровой платформы, связанный с предоставлением госуслуг и содействием занятости населения в электронной форме. При этом дистанционный формат поиска работы планируется использовать наравне с очным приемом в центрах занятости. Законопроект регулирует взаимодействие работодателей, граждан и органов службы занятости в электронной форме. Также поправки обязывают ряд работодателей - федеральные, региональные и местные органы власти, а также тех, у кого в штате более 25 человек, размещать на цифровой платформе информацию обо всех рабочих местах.

Как указывается в пояснительной записке, целью документа является совершенствование государственной политики в области занятости населения. "Актуальность изменений обусловлена развитием информационно-коммуникационных технологий в сфере содействия занятости населения и системы межведомственного электронного взаимодействия, необходимостью снятия межрегиональных барьеров при трудоустройстве, подборе персонала и оказании государственных услуг, а также задачами комплексной модернизации государственной службы занятости", - поясняют авторы инициативы.

Во втором чтении документ был дополнен поправками о расширении перечня лиц, имеющих право на дополнительную поддержку в трудоустройстве, путем включения в него граждан в возрасте от 18 до 25 лет (сейчас 20 лет), имеющих среднее профессиональное или высшее образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании.

Другая принятая поправка переносит нормы о квотировании рабочих мест для инвалидов из закона об их соцзащите в закон о занятости. При этом, как пояснял замглавы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, документом вводятся дополнительные гарантии: после принятия закона квота будет считаться выполненной только тогда, когда требуемое число людей с инвалидностью заключит трудовые договоры (сейчас достаточно просто создать соответствующие рабочие места). По словам разработчиков законопроекта, поправки были согласованы с работодателями, профсоюзами и профильными ведомствами.

Прозрачный рынок труда

По мнению одного из авторов законопроекта, спикера Госдумы Вячеслава Володина, создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан и упростит для работодателей поиск персонала. "Кроме того, повысятся качество и оперативность работы служб занятости. Например, справки, необходимые для постановки на учет и назначения пособия, будут предоставляться автоматически в рамках межведомственного взаимодействия. Все это будет способствовать решению важнейшей задачи, которую поставил президент, - снижению безработицы", - цитирует Володина пресс-служба нижней палаты. Председатель Госдумы назвал принятие закона серьезным шагом к формированию "единого, открытого и прозрачного рынка труда".

Авторами инициативы выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателями обеих палат Федерального собрания.