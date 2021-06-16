Субсидирование лизинга могут распространить на гражданское судостроение

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 16 июня. /ТАСС/. Правительство РФ может распространить механизм субсидирования лизинговых платежей на гражданское судостроение. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе посещения Амурского судостроительного завода.

"Нужно сейчас приложить усилия, чтобы повысить гражданскую составляющую продукции (в общем объеме судостроительного производства - прим. ТАСС). Такие перспективы есть, они будут связаны с возможным датированием, субсидированием лизинговых платежей", - сказал он.

По словам вице-премьера, такая мера поможет стимулировать спрос со стороны заказчиков, в частности, со стороны рыболовецких и крабовых компаний.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщал ранее журналистам, что доля выручки корпорации от гражданских заказов ежегодно растет. На начало февраля на верфях корпорации строилось более 40 гражданских судов.

Как сообщал ранее президент РФ Владимир Путин, на субсидирование выплат процентов по лизингу и кредитам в судостроении в 2021 году, а также в 2021-2022 годах заложено примерно по 3,8 млрд рублей. Непосредственно на льготный лизинг было направлено 27 млрд рублей, а в текущем и в следующем году на данные цели зарезервировано по 5 млрд рублей, на выплату утильсбора в ближайшие три года заложено по 500 млн рублей.