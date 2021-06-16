Замглавы Tele2 Андрей Патока назначен генеральным директором компании

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Андрей Патока назначен генеральным директором компании "Теle2". Об этом говорится в сообщении "Ростелекома" (компания является мажоритарным акционером Tele2).

"Совет директоров Tele2 утвердил кандидатуру Андрея Патоки в качестве генерального директора компании. Сергей Эмдин, который возглавил Tele2 в феврале 2016 года, продолжит свою карьеру в другой отрасли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Андрей Патока занимал позицию заместителя генерального директора по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов. В качестве главы компании Андрей Патока сосредоточится на сохранении высокой динамики роста финансовых и операционных показателей, укреплении репутации Tele2 как трендсеттера отрасли и запуске лучших решений для клиентов.

Tele2 - оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 68 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2020 года абонентская база компании составила 46,6 миллиона пользователей (с учетом MVNO "Ростелекома").