В ОЭЗ "Липецк" до конца года введут в эксплуатацию швейцарский и немецкий заводы

ТАСС, 16 июня. Завод швейцарской компании Syngenta с инвестициями 1,6 млрд рублей и предприятие немецкой компании KWS с вложением €18 млн введут в эксплуатацию в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Липецк" в Липецкой области до конца 2021 года. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции в среду гендиректор ОЭЗ Роман Петрухин.

"Мы видим объем инвестиций по экономзоне на конец 2021 года - около 75 млрд рублей. Это цифра не аморфная, она закреплена конкретными соглашениями. В настоящее время на Елецкой площадке как минимум четыре завода находятся в активной стадии строительства, и два завода мы планируем до конца 2021 года ввести в эксплуатацию и открыть. Это Syngenta и KWS", - сказал Петрухин.

В 2019 году компания KWS начала на Елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" строительство завода по выпуску семян сахарной свеклы, заявлено €18 млн инвестиций и создание 50 рабочих мест. Мощность завода составит 650 тыс. посевных единиц сахарной свеклы в год, продукцию планируют поставлять в Россию, а также Белоруссию, Казахстан и другие страны ближнего зарубежья. Швейцарская компания Syngenta также с 2019 года строит на Елецкой площадке завод по выпуску средств защиты растений с инвестициями 1,6 млрд рублей, заявлено создание более 40 рабочих мест.

ОЭЗ "Липецк" площадью около 2,3 тыс. га образована в Грязинском районе Липецкой области в 2005 году, насчитывает более 60 компаний-резидентов из 16 стран. В ОЭЗ производится медицинское и энергетическое оборудование, элементы и системы альтернативной энергетики и автокомпоненты. В 2017 году в ОЭЗ открыли участок в Елецком районе.