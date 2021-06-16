Мишустин считает необходимым повышать конкурентоспособность продукции АПК

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин считает одной из важнейших задач отечественного агропромышленного комплекса (АПК) повышение конкурентоспособности его продукции.

"Среди приоритетов развития не только продовольственная безопасность России. Как показал прошлый год, наше сельское хозяйство надежно обеспечивает и людей, и страну необходимым продовольствием", - сказал председатель правительства в среду в видеообращении к участникам коллегии Министерства сельского хозяйства. По его оценке, "несмотря на все ограничения, вызванные распространением коронавируса, российские аграрии делом доказали, что успешно могут решать вопросы импортозамещения".

При этом Мишустин указал, что важная часть работы "связана с повышением конкурентоспособности агропромышленного комплекса как внутри страны, так и на внешних рынках". "Достичь этого непросто, ведь сельхозпроизводителям нужны кредиты по льготным ставкам и возможность приобретать современную технику, оборудование, в том числе для развития глубокой переработки сельскохозяйственного сырья", - полагает премьер-министр. На его взгляд, "требуются простые для освоения, но эффективные в применении цифровые сервисы, продуманная логистика и система сбыта". "Обновление сельхозпроизводства невозможно без использования последних достижений селекции и генетики для повышения самообеспечения семенами и племенными животными", - добавил председатель правительства.

По его словам, "работа по всем этим направлениям важна не только для агропрома", поскольку "успехи сельского хозяйства обеспечивают положительную динамику и в смежных отраслях - гражданском машиностроении, химической промышленности, на транспорте и на многих других направлениях". Мишустин рассчитывает, что аграрии "и дальше будут ответственно подходить к делу, работать на результат".

Меры, разработанные для поддержки аграриев, позволили отрасли сохранить рентабельность в пандемию и уверенно пройти самый сложный период. Премьер обратил отдельное внимание на новые меры по поддержке агробизнеса. Среди них - отсрочка в погашении льготных кредитов и расширение возможностей их целевого использования для ряда подотраслей, дополнительные субсидии предприятиям мукомольной и хлебопекарной промышленности.

"Эти и другие решения помогли производителям уверенно пройти самый сложный период. Успешно развивать инвестиционные проекты. Сохранить необходимую рентабельность производства", - констатировал Мишустин.