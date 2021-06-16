Госдума приняла закон о типовой проектной документации в строительстве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект о введении института типовой проектной документации в строительстве.

Экономически эффективная проектная документация повторного использования, согласно вносимым в Градостроительный кодекс изменениям, заменяется на институт типового проектирования, что позволит сделать типовую проектную документацию составной частью единого государственного реестра заключений экспертизы.

Речь идет о проектной документации, "подготовленной с применением экономичных ресурсо- и энергосберегающих архитектурно-планировочных, конструктивных, инженерно-технических, организационно-технологических решений, предназначенной для многократного применения при строительстве аналогичных объектов". Такая документация также должна отвечать критериям, установленным кабмином.

Со дня включения сведений о типовой проектной документации в Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства застройщик, технический заказчик и лицо, обеспечившее выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации, смогут использовать типовую проектную документацию, подготовленную применительно к объекту капитального строительства, аналогичному по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство или реконструкцию.