Экотехнопарк по переработке аккумуляторов планируют создать в Дзержинске

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Экотехнопарк по переработке использованных аккумуляторов от электротранспорта, железнодорожного транспорта и мобильных устройств планируется создать в городе Дзержинск Нижегородской области. Об этом сообщает в среду пресс-служба Федерального экологического оператора (ФЭО, входит в Росатом).

"Для обеспечения бережного отношения к имеющимся ресурсам и исключения образования объектов накопленного вреда окружающей среде АО "Русатом Гринвэй", предприятие госкорпорации "Росатом", планирует создать экотехнопарк "Центр" по переработке аккумуляторов электротранспорта, железнодорожного транспорта, мобильных устройств и источников бесперебойного питания в городе Дзержинск Нижегородской области", - говорится в сообщении.

Как уточняют в компании, экотехнопарк "Центр" станет первым в России проектом по созданию производства замкнутого цикла в сфере электротранспорта. Он будет включать пять автоматических технологических линий для сортировки и переработки каждого типа батарей. В экотехнопарке будут применяться передовые подходы для обеспечения экологической безопасности, технологии очистки воздуха и сточных вод, автоматизированные системы контроля за состоянием окружающей среды, будет создана многоуровневая система мониторинга. В соответствии с российским законодательством, к началу 2022 года проектная документация по экотехнопарку "Центр" пройдет все необходимые государственные экспертизы и общественные обсуждения. Только после этого будет принято решение о начале строительства.

"Безусловно, региональное правительство заинтересовано в крупных инвестиционных проектах. Это и ежегодные налоговые отчисления, и новые рабочие места. Очевидно, что строительство экотехнопарка даст дополнительные возможности для развития перспективных секторов экономики и позволит решить важные социальные задачи, но в то же время необходимо уделять серьезное внимание экологической стороне вопроса, ключевые направления развития экономики должны быть адаптированы к новым вызовам изменения климата. Необходимо не только снижать объемы углеродных выбросов, но и жестко контролировать объемы всех выбросов", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, чьи слова приводятся в сообщении.

Росатом в ближайшие годы планирует запустить семь экотехнопарков для переработки отходов I-II классов опасности. ФЭО в ноябре 2019 г. назначен правительством РФ федеральным оператором по их переработке. Предприятию предстоит создать безопасную систему управления всей цепочкой от образования отходов до переработки их во вторичную продукцию. К отходам I-II классов относятся смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот (отходы металлургических, обрабатывающих, машиностроительных отраслей), ртутьсодержащие отходы (ртутные лампы и градусники, а также промышленные отходы, содержащие ртуть), сточные отходы промпредприятий, органические отходы, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы.