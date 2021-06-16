В Самарской области на 20 тыс. га увеличилась посевная площадь сельхозкультур

САМАРА, 16 июня. /ТАСС/. Посевная площадь сельскохозяйственных культур в Самарской области выросла на 20 тыс. га по сравнению с прошлым годом, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Площадь зерновых и зернобобовых составила около 1,2 млн га, общая площадь кормовых культур - 167 тыс. га. Картофеля посажено 4 тыс. га, 3,5 тыс. га овощных культур", - рассказали в правительстве.

Таким образом, всего было засеяно почти 2,2 млн га, что на 20 тыс. га выше показателя за прошлый год. При этом выросла и доля оригинальных и элитных семян - с 15,9% до 19,4%.

На поддержку агропромышленного комплекса региона выделят более 1,9 млрд рублей - эти средства направят на закупку новой спецтехники и другие меры поддержки в области растениеводства и животноводства. Предполагается, что поддержка позволит достичь объема производства зерновых и зернобобовых культур в 2,2 млн тонн.

В 2020 году Самарская область собрала максимальный объем урожая за все постсоветское время - 2,9 млн тонн. Для поддержки аграриев было выделено 4,8 млрд рублей. Экспортный показатель по сельхозпродукции достиг $300 млн.