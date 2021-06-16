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Все котельные Петербурга планируется перевести на природный газ к 2025 году

По словам главы города Александра Беглова, уровень газификации Петербурга составляет более 95%, что является одним из самых высоких показателей в стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Котельные в Санкт-Петербурге планируется полностью перевести на природный газ к 2025 году. Об этом сообщил в среду губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании с участием заместителя председателя правительства РФ Александра Новака, посвященном газификации городских объектов и частного сектора.

"Уровень газификации в Санкт-Петербурге один из самых высоких в России - свыше 95%. Это результат огромной работы, которую мы проводим с нашим стратегическим партнером ПАО "Газпром". В структуре топливно-энергетического баланса природный газ составляет более 95%, все основные пункты города по производству электрической и тепловой энергии переведены на природный газ. К 2025 году на экологическом топливе будут работать практически все городские котельные", - сказал Беглов.

Он добавил, что ежегодно к газоснабжению подключаются более тысячи новых объектов - промышленные предприятия, социальные объекты, многоквартирные дома, частный сектор.

На совещании обсуждают вопросы подводки газа в газифицированных населенных пунктах до границ негазифицированных домов, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов на период до 2023 года, а также разработку и утверждение целевых топливно-энергетических балансов субъектов РФ.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичНовак, Александр ВалентиновичРоссияСанкт-Петербург
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