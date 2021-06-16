Минсельхоз заявил, что в РФ смогут в 2021 году произвести необходимый объем сахара и масла

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российские производители смогут в 2021 году произвести необходимый объем сахара и подсолнечного масла. Об этом в ходе итоговой коллегии Минсельхоза сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

"Говоря о прогнозах на год, особенно в контексте стратегической работы по стабилизации цен, отмечу, что рассчитываем обеспечить необходимый объем сахара и подсолнечного масла", - сказал он, отметив, что для этого увеличены посевные площади.

Согласно презентации, представленной министром, урожай зерна в РФ в 2021 году составит 127,4 млн тонн, урожай масличных - 22,5 млн тонн. Урожай сахарной свеклы ожидается в размере 40 млн тонн. По словам Патрушева, в животноводстве сохраняется стабильная ситуация.

"В настоящий момент могу подтвердить наши годовые прогнозы", - сказал он. Так, производство скота и птицы ожидается в размере 15,8 млн тонн, производство молока - в размере 32,6 млн тонн.

"В пищевой и перерабатывающей промышленности продолжается наращивание по ряду категорий, в том числе колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, плодоовощных консервов, замороженных овощей, кондитерских изделий, мороженого и других позиций", - продолжил министр.

Согласно его презентации, производство мяса и субпродуктов может достигнуть 2,7 млн тонн, сливочного масла - 89,4 тыс. тонн, сыров - 182,1 тыс. тонн, хлеба и хлебобулочных изделий - 2 млн тонн, муки - 2,8 млн тонн, кондитерских изделий - 1,3 млн тонн, подсолнечного масла - 2 млн тонн, сахара - 473,5 тыс. тонн, плодоовощных консервов - 3,1 млрд условных банок.

"На данный момент объем вылова водных биоресурсов превышает 2 млн тонн. По плану 2021 года мы выйдем на показатели прошлого года", - добавил Патрушев. Как сообщалось ранее, вылов в 2020 году составил 4,97 млн тонн.