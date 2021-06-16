Первый этап Восточного обхода Новосибирска сдадут досрочно к 2023 году

НОВОСИБИСРК, 16 июня. /ТАСС/. Компания "Новосибирскавтодор", получившая контракт на достройку первого этапа Восточного обхода Новосибирска, намерена завершить работы на объекте досрочно - в 2023 году вместо запланированного 2024 года. Об этом в среду сообщил журналистам председатель совета директоров компании Дмитрий Пингасов.

Восточный обход Новосибирска длиной в 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой "Чуйский тракт". В 2020 году Росавтодор расторг контракт на строительство дороги с компанией "Сибмост" из-за срывов графика работ. В настоящее время объект завершили на 45%. В апреле "Новосибирскавтодор" признали победителем торгов по достройке объекта, стоимость работ составит 3,7 млрд рублей.

"Про Восточный обход: мы готовы сдать объект в 2023 году, контракт у нас до 2024 года", - сказал он.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что при строительстве объекта необходимо решить финансовые и социальные проблемы. Они связаны в том числе с беспокойством жителей Академгородка - части Советского района Новосибирска, где сосредоточены основные научные центры - о загруженности территории из-за перераспределения транспортных потоков во время строительства.

"Это вопрос решаемый. Во-первых, открытием финансирования всех участков Восточного обхода. Второе - понимая, что стройка такого большого объекта, если мы говорим о всем участке от Северного обхода до Искитима, занимает несколько лет, то на период реализации нужно поискать решения, которые бы перенаправляли потоки, не доставляя неудобства жителям", - сказал Травников.

Одним из решений, по мнению губернатора, может стать синхронизация реконструкции региональной дороги Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий и одной из основных магистралей города Гусинобродского шоссе, которая повысит их пропускную способность. Начальник ФКУ "Сибуправтодор" Дмитрий Тулеев также отметил, что специалисты решили начать строительство с третьего этапа обхода, чтобы разгрузить транспортные потоки территории Академгородка.

О проекте обхода

Восточный обход Новосибирска в 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой "Чуйский тракт". Первый этап строительства предполагает прокладку трассы от пересечения с дорогой Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до шоссе Академгородок - Кольцово. Второй этап - это участок 0-14 км от Северного обхода до выхода на трассу Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий, в его составе девяти сооружений. Третий этап строительства с 34 по 49 км включает две развязки и 11 мостов. Проект четвертого этапа - в разработке.