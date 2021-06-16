Россельхознадзор выступил за запрет работы предпринимателей, замеченных в контрафакте

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор считает необходимым законодательно запретить предпринимателям, замеченным в производстве контрафактной и фальсифицированной продукции, ведение деятельности в пищевой и кормовой сфере. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В связи с тем, что обнаружение подобных нарушений участилось, Россельхознадзор считает необходимым внесение в законодательство норм, вносящих запрет на регистрацию новых компаний, имеющих в сфере деятельности производство и обращение продуктов питания и кормов, лицами (бенефициарами, учредителями), если ранее зарегистрированная одним из них компания занималась производством или вводом в обращение контрафактной, фальсифицированной продукции", - отмечается в сообщении.

Кроме того, ведомство также предлагает обязать полностью раскрывать бенефициаров всех уровней при регистрации компаний, имеющих в сфере деятельности производство и обращение продуктов питания и кормов. Также, по мнению Россельхознадзора, при выявлении случаев выпуска в оборот или легализации в обращении контрафактной или фальсифицированной продукции и принятии о временной приостановке деятельности такой компании применять идентичные меры и в отношении иных компаний, в которых учредителями или топ-менеджерами являются те же лица. "Такие меры, несомненно, позволят ограничить деятельность недобросовестных лиц, ограничить производство и обращение контрафактной и фальсифицированной продукции, улучшить ситуацию с защитой жизни и здоровья людей и животных, а также с защитой прав потребителя", - убеждены в Россельхознадзоре.

Нарушения, выявляемые Россельхознадзором

Предложение связано с тем, что Россельхознадзор в ходе мониторинга фиксирует не единичные случаи, когда на одной производственной площадке регистрируется несколько юридических лиц, использующих одно оборудование и одни и те же помещения для выработки продукции животного происхождения. При этом в ходе проверок и отбора проб подконтрольных товаров служба выясняет, что такие предприятия выпускают фальсифицированные молочные и мясные продукты. "Ведомство принимает в отношении нарушителей подобного типа предусмотренные действующим законодательством административные меры, в том числе налагает штрафы, инициирует судебное приостановление деятельности, блокирует их регистрацию в ИС "Цербер" и ФГИС "Меркурий", - отмечается в сообщении.

Однако, как отметили в Россельхознадзоре, практика и мониторинг правоприменения четко показывают, что всего арсенала этих мер недостаточно, настолько выгодно бывает недобросовестным лицам производство контрафактной и фальсифицированной продукции. "Официально эти компании могут не являться зависимыми, подчиненными или составными частями какого-либо холдинга или корпорации, вследствие чего проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении одного из них не влечет за собой возможности проверить деятельность остальных, чем они и пользуются с целью сокрытия правонарушений", - считают в ведомстве. При этом они могут иметь одних и тех же учредителей или скрывать конечных бенефициаров компании, используя в качестве учредителей и топ-менеджеров подставных лиц, добавили в Россельхознадзоре.