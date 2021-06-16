Проект самолета МС-21-400 могут запустить в разработку в 2024-2025 годах

ИРКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Проект самолета МС-21-400, который будет способен перевозить до 260 пассажиров, могут запустить в разработку в 2024-2025 годах. Об этом журналистам сообщил генеральный директор корпорации "Иркут" Равиль Хакимов.

На данный момент сертификацию проходит базовая версия самолета - МС-21-300. Версия самолета с российским двигателем ПД-14 получила индекс -310, сейчас машина проходит заводские доводочные испытания.

"На МС-21-200 и МС-21-400 разработана конструкторская документация. Как только версия МС-21-300 начнет летать в авиакомпаниях, в зависимости от спроса мы с большой долей вероятности возьмемся прежде всего за проект МС-21-400, то есть это среднемагистральный самолет, который сможет перевозить до 260 пассажиров. И в зависимости от спроса будем смотреть, как запускать МС-21-200 […]. (Это) 2024-2025 год. Как только мы сертифицируем и начнем производить этот самолет, скорее всего мы запустим МС-21-400", - сказал Хакимов.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Базовая версия самолета с американскими двигателями PW1400, которая сейчас проходит сертификационные испытания, называется МС-21-300. Предполагается, что заказчики самолета смогут выбирать, с каким двигателем они будут эксплуатировать самолет.

Также в будущем предполагается выпускать версии МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (как сообщалось ранее - до 250 мест).

В конце прошлого года совершил первый полет самолет МС-21-310 с российскими двигателями.