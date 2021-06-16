Цена дизтоплива на бирже вновь побила исторический рекорд

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Стоимость дизельного топлива выросла на торгах в среду до 52,01 тыс. рублей за тонну, обновив достигнутый 15 июня исторический максимум. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В ходе биржевых торгов в среду цена дизельного топлива увеличилась на 0,1% и впервые превысила 52 тыс. рублей за тонну. С начала июня биржевой индекс вырос на 2,8% и несколько раз побил рекорд октября 2018 года (50,7 тыс. рублей за тонну).

Ранее в Минэнерго заявили, что объем предложения дизельного топлива на внутреннем российском рынке в два раза превышает объем потребления, но на рынок оказывают влияние внешние факторы, в числе которых рост цен на нефть. При этом в министерстве подчеркнули, что рост цен на розничное дизельное топливо сохранится на уровне инфляции.

Как отметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, биржевые котировки могут расти на фоне сезонного роста спроса на топливо со стороны населения и бизнеса, а также из-за высокой конкуренции трейдеров, не имеющих собственных запасов и торгующих на срочном рынке. "Помимо прочего, биржу разогревают отдельные мелкие топливные трейдеры, которые стараются поправить свое положение на фоне дорожавшего бензина и пытаются разогнать ранее растущие всего на 1,5% цены на дизель до 2-3,5% роста, что уже будет находиться близко к инфляции", - добавил эксперт.