IT-технологии России изучат в Таджикистане для внедрения в систему образования

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июня. /ТАСС/. Российские IT-технологии, представленные на IT-форуме в Югре, необходимо изучить для возможного внедрения в систему высшего образования Таджикистана. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума генеральный консул республики в Екатеринбурге Зафар Сайидзода.

"Этот опыт [российские IT-технологии] интересный. Он представляет интерес для того, чтобы его изучить и применить в системе высшего образования Таджикистана. Учитывая, что ежегодно, традиционно форум здесь проходит неслучайно. Здесь хорошая база, хороший опыт, к нему надо присмотреться и использовать", - сказал Сайидзода.

На IT-форуме в Югре, в частности, на конференции IT-руководителей образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, обсудили работу с сервисами "Цифрового университета". Как пояснил ТАСС директор института цифрового развития науки и образования Московского физико-технического института (национальный исследовательский университет) Ярослав Демченко, концепция "Цифрового университета" поможет сократить время на рутинной работе, переведя ее в цифровой формат, что освободит студентов и педагогов для общения друг с другом, освободит время на получение знаний, создание креативных идей, на командную работу. На данном этапе "Цифровой университет" - это набор сервисов по некоторым направлениям деятельности вузов, в частности по образованию, науке, управлению кампусными инфраструктурами, финансовому блоку.

На форуме также представлен ряд проектов в сфере образования: например, проект компании IPR MEDIA - библиотека в формате цифрового университета, VR-мастерская Югры, позволяющая желающим познакомиться с историей ХМАО и научиться пользоваться VR-технологиями, проект "Облако знаний" - образовательный онлайн-сервис для планирования и проведения уроков с использованием электронных образовательных ресурсов, образовательная платформа iSMART.

О форуме

XII Международный IT-форум с участием стран БРИКС и ШОС проходит в смешанном формате с 15 по 18 июня в Ханты-Мансийске. В ходе него состоятся 45 мероприятий при ограниченном офлайн-участии и широком онлайн-диалоге российских и зарубежных специалистов. Впервые форум проходит в течение четырех дней - с 15 по 18 июня.

Особое внимание на форуме уделяют темам искусственного интеллекта, цифровой трансформации в России и мире, жизни в постковидном пространстве. Здесь, в частности, проходят сессии и круглые столы совместно с Минздравом и Минспортом России, аппаратом полномочного представителя президента РФ в УрФО, правительством Москвы и Ассамблеей народов Евразии. В дни форума в Югре соберутся также IT-руководители вузов для участия в дискуссии, организованной командой экспертов Института цифрового развития науки и образования, подведомственного Министерству науки и высшего образования РФ.

Генеральные партнеры IT-Форума - "Прайм Груп", "Ростелеком", "Салым Петролеум", "Славнефть-Мегионнефтегаз". Инвестиционные партнеры - "Техноком", "ФОРС". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.