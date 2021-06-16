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Боррель заявил, что ЕС не будет пытаться ограничивать закупки нефти и газа у России

БРЮССЕЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Евросоюз не намерен ограничивать закупки нефти и газа у России, чтобы закупать их у других стран, они должны сократиться естественным путем, по мере "зеленого перехода" Европы. Об этом заявил в среду верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной новой стратегии ЕС по отношениям с Россией.

"Нет, мы не намерены ограничивать импорт нефти и газа только из России, чтобы брать их у других поставщиков. Но по мере нашего "зеленого перехода" потребление нефти и газа в Европе будет сокращаться, в особенности нефти и это сильно затронет Россию", - отметил он.

Теги
РоссияБоррель, Жозеп
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