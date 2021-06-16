Доходы бюджета Иркутской области выросли на фоне восстановления экономики

ИРКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Иркутской области на сессии в среду приняли изменения в региональный бюджет, утвердив увеличение доходов на 9,1 млрд рублей, расходов - на 9,6 млрд. При этом рост собственных доходов региональной казны составил 5,8 млрд рублей, что говорит о восстановлении экономики региона, сообщила на сессии министр финансов Приангарья Наталия Бояринова.

"Предлагается увеличить доходную часть областного бюджета на 9,1 млрд рублей <…> По прошествии пяти месяцев текущего года фиксируется восстановление экономики от последствий современного экономического кризиса и последствий распространения коронавирусной инфекции, и как следствие - увеличение собственных доходов и областного бюджета, и бюджетов муниципальных образований относительно уровня 2020 года", - сказала Бояринова, представляя проект закона о внесении изменений в бюджет.

Депутаты приняли изменения. Из 9,1 млрд рублей, на которые были увеличены доходы, 4,6 млрд рублей составляет налог на прибыль. Как отметила Бояринова, рост его поступлений в бюджет связан с восстановлением экономики, а также со стабилизацией цен на нефть и увеличением цен на золото на мировых сырьевых рынках. Всего собственные доходы бюджета увеличены на 5,8 млрд рублей. Еще 3,1 млрд рублей составляют целевые поступления из бюджета РФ и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Расходную часть бюджета увеличили на 9,6 млрд рублей. Деньги направят на расселение аварийного жилья, ликвидацию последствий паводка 2019 года, поддержку жилищно-коммунальной сферы, в частности, подготовку к новому отопительному сезону. 700 млн рублей направят на выплату зарплаты учителям, почти 300 млн составят дополнительные расходы на зарплату медицинским работникам, лекарственное обеспечение населения, тестирование работников летних лагерей.

В результате принятых изменений доходы бюджета Иркутской области на 2021 год установлены на уровне 199,7 млрд рублей, расходы - почти 214,3 млрд, дефицит - 14,6 млрд рублей. Ранее бюджет принимался с доходами 190,6 млрд рублей, расходами - 204,6 млрд, дефицитом - 13,9 млрд.

Бюджет Иркутской области на 2020 год принимался с доходами в 176,1 млрд рублей, на плановый период 2021 и 2022 годов - 185,1 млрд и 189,3 млрд соответственно. Расходы на 2020 год принимались в сумме 184,6 млрд рублей, на последующие два года - 186,4 млрд рублей и 187,9 млрд рублей. В результате бюджет 2020 года исполнен по доходам в объеме 207,7 млрд рублей, расходам - 223,8 млрд.