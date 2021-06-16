Резиденты "Технополиса Москва" в 2020 году произвели продукции на 19 млрд рублей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Резиденты особой экономической зоны "Технополис Москва" произвели в 2020 году продукции на 19 млрд рублей, что на 23% больше в сравнении с годом ранее, сообщили в среду в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Больше всего в 2020 году было выпущено продукции в сфере электроники, оптики и робототехники на общую сумму 12,68 млрд рублей. На долю промпредприятий этих отраслей приходится 67% объема всей продукции, создаваемой в ОЭЗ "Технополис "Москва". За все время существования особой экономической зоны объем произведенной продукции достиг почти 81 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Второе место по объему выпускаемой продукции заняли предприятия кластера медицинских технологий, оборудования и биофармы.

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, на их долю приходится 13% от общего объема выпускаемой продукции. Предприятия медицинского кластера в сжатые сроки наладили выпуск необходимой медтехники и оборудования, перепрофилировали свои производства. Наращивать производство резидентам в том числе помогают предоставляемые льготы.

"Для предприятий-резидентов предусмотрены существенные налоговые льготы и другие преференции. В ОЭЗ созданы комфортные условия для развития бизнеса, о чем свидетельствует увеличение выручки компаний. Этот показатель в 2020 году достиг 26 млрд рублей, что на 13% больше, чем в предыдущем году", - добавил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дёгтев.