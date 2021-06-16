Володин предложил главе Минтранса ответить на вопросы по законопроекту о морских портах

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании в среду в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта об инвестиционной декларации при строительстве объектов в морских портах предложил министру транспорта РФ Виталию Савельеву лично ответить на вопросы депутатов по данному документу.

Законопроект, разработанный Минтрансом, был внесен правительством в Госдуму в декабре прошлого года. Им предлагается ввести обязанность предоставления частным инвестором при инициации нового проекта инвестиционной декларации. В ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении член профильного комитета по транспорту и строительству Виктор Дерябкин сообщил, что комитет предлагает ряд ранее поддержанных поправок к документу отклонить и включить в него другие.

Это вызвало критику со стороны спикера, так как, по его словам, некоторые поправки были весьма содержательными,а депутаты не успели с ними ознакомиться. Статс-секретарь - замминистра транспорта РФ Дмитрий Зверев со своей стороны заявил, что все предложения согласованы с бизнес-сообществом. Глава комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев в свою очередь указал, что законопроект отмечен правительством как приоритетный.

"Накрутили много чего, - сказал Володин, обращаясь к Москвичеву. - Мы завтра, безусловно, если вы (депутаты Госдумы - прим. ТАСС) поддержите, рассмотрим этот вопрос [в третьем чтении]. Но просьба, чтобы пришли ответственные лица от правительства".

"Если есть понимание, что здесь надо отвечать на вопросы, пожалуйста, министр пускай приходит, отвечает на эти вопросы и объясняет, почему этот законопроект мы берем и пытаемся принять в последний день работы [Госдумы]. Если законопроект был в перечне приоритетных у правительства, в чем проблема, почему министерство не уделяло должного внимания?" - продолжил спикер, призвав главу профильного комитета не форсировать принятие инициатив "ради галочки".

Володин напомнил, что в среду для обсуждения поправок в Бюджетный и Налоговый кодексы на заседание прибыл министр финансов РФ Антон Силуанов. Кроме того, большое внимание работе с депутатским корпусом, по словам политика, уделяет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Он, как только был назначен на должность заместителя председателя правительства, стал уделять приоритетное внимание именно вопросам законодательного обеспечения развития отрасли", - заметил председатель Госдумы.