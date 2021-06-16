"Газпром нефть" создаст на севере ЯНАО новый центр нефтегазодобычи за 150 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" создаст на севере Ямало-Ненецкого автономного округа новый центр нефтегазодобычи до 2030 года. Инвестиции в кластер составят порядка 150 млрд рублей, запасы месторождений оцениваются в более 1 млрд тонн нефти. Об этом сказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков, его слова приводятся в сообщении компании по итогам запуска Тазовского месторождения.

"Тазовское - одно из первых месторождений, открытых в ЯНАО еще в 1960-х годах. Но начать его полномасштабное освоение без современных инновационных подходов и решений было невозможно. Символично, что запуск Тазовского открывает новую страницу в истории нефтегазодобычи в Заполярье. Этот масштабный проект, в который мы инвестируем свыше 150 млрд рублей до 2030 года, станет ядром нового центра добычи "Газпром нефти" в Арктике с геологическим потенциалом свыше 1 млрд тонн нефти", - сказал он.

Тазовское нефтегазоконденсантное месторождение (НГКМ) является частью перспективного добычного кластера "Газпром нефти" в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО. В проект также входят Меретояхинское, Северо-Самбургское месторождения и два Западно-Юбилейных участка. Геологические запасы всех активов составляют около 1,1 млрд тонн нефти и 492 млрд кубометров газа, и включают в себя как традиционные запасы, так и ресурсы ачимовской толщи.

"В настоящее время на участках продолжаются геологоразведочные работы, по результатам которых "Газпром нефть" сформирует стратегию разработки кластера. Эксплуатацией нового актива займется дочернее предприятие компании - "Меретояханефтегаз", - отметили в компании.

"Газпром нефть" 16 июня ввела в эксплуатацию полный инфраструктурный комплекс промысла, начав разработку нефтяной оторочки Тазовского месторождения, одного из наиболее сложных активов ЯНАО. Его геологические запасы оцениваются в 419 млн тонн нефти и 225 млрд кубометров газа.

В перспективе ежегодный уровень добычи достигнет 1,7 млн тонн нефти и 8 млрд кубометров газа.