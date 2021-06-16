"Газпром" в 2021 году представит совету директоров программу мотивации менеджмента

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Долгосрочная программа мотивации менеджмента "Газпрома" будет направлена на утверждение совета директоров в 2021 году. Об этом сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов на пресс-конференции в ТАСС.

"Я в прошлом году говорил, что мы собираемся утвердить эту программу. Программа разработана была. Мы привлекали к подготовке программы достаточно большое количество даже самих инвесторов, аналитиков разных банков, и подготовленный проект есть сегодня. Мы отрабатываем у себя с разными службами "Газпрома" для того, чтобы в этом году выйти на совет директоров", - сказал он.

Садыгов не стал уточнять параметры программы, отметив лишь, что "программа хорошая".

Ранее сообщалось, что долгосрочная программа мотивации менеджмента будет иметь привязку к динамике капитализации компании.

Как отметил Садыгов в феврале прошлого года на Дне инвестора "Газпрома" в Нью-Йорке, на реализацию программы планируется направить пакет квазиказначейских акций в размере 0,12% от уставного капитала. В форме акций будет выплачиваться до 50% от годового вознаграждения менеджмента. При этом предусмотрено ограничение по срокам продажи акций.