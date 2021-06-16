Власти Удмуртии намерены объединить железнодорожные и автобусные вокзалы

ИЖЕВСК, 16 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии рассмотрят возможность объединения железнодорожных и автобусных вокзалов в населенных пунктах республики, которые могут остаться без автостанций. Об этом во вторник сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Накануне в региональных СМИ появилась информация о том, что на продажу выставлены помещения автостанций в Удмуртии. Согласно информации на сайте объявлений "Авито", продаются здания в городах Глазов, Сарапул, Воткинск, Можга, а также поселках Ува, Грахово, Игра, Малая Пурга и Селты.

"В этом году в Можге начнет работу первый в республике транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Это единое здание авто- и железнодорожного вокзалов с выходами на железнодорожную пассажирскую платформу и на платформы-площадки для пассажиров автобусов. На этом примере мы рассматриваем возможность объединения железнодорожных и автовокзалов и в других населенных пунктах", - процитировали в пресс-службе главу министерства Алексея Горбачева.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с РЖД. "В случае закрытия автостанций в местах, где имеется железнодорожный вокзал, они готовы взять эту функцию на себя. Там, где нет возможности сделать ТПУ, будем решать вопрос об обустройстве новых остановочных пунктов совместно с главами муниципальных образований, поэтому без мест посадки пассажиры не останутся", - приводятся слова министра.

В пресс-службе также отметили, что в связи с продажей зданий автостанций пассажирские автомобильные перевозки в Удмуртии не будут приостановлены и будут осуществляться в штатном режиме. "Объявления о продаже помещений относятся к обычной хозяйственной деятельности и никак не повлияют на работу автостанций. Закрытие автостанций или ограничение их работы не планируется", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Автовокзалов Удмуртии" Сергея Зайнуллина.

По данным Миндортранса региона, в республике насчитывается 277 муниципальных и 204 межмуниципальных маршрутов. Их осуществляют 65 перевозчиков, большинство из которых сотрудничают с "Автовокзалами Удмуртии". В составе организации автовокзала 21 автостанция, шесть остановочных и три кассовых пункта, расположенных в разных районах Удмуртии.