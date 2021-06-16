Начальником КрасЖД назначили Алексея Туманина

Новый цех на Иркутском авиазаводе позволит выпускать до 36 МС-21 в год

На данный момент на заводе установлены три станции окончательной сборки. В ближайшее время планируют сдать в эксплуатацию еще две станции, на которых будет осуществляться установка авиаоборудования

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