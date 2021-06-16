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Начальником КрасЖД назначили Алексея Туманина

Смена руководителя магистрали связана с назначением Вадима Владимирова на должность начальника Восточно-Сибирской железной дороги

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Начальником Красноярской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" назначен Алексей Туманин, ранее занимавший должность первого заместителя начальника магистрали, следует из сообщения, опубликованного на ее сайте.

Смена руководителя магистрали произошла в связи с назначением Вадима Владимирова на должность начальника Восточно-Сибирской железной дороги.

Туманин с 2007 года занимал должности заместителя начальника Красноярского отделения КрасЖД, Красноярского центра организации работы железнодорожных станций, замначальника службы движения - начальника диспетчерского центра управления перевозками, замначальника Красноярской дирекции управления движением - начальника службы движения и др.

В декабре 2018 года назначен первым заместителем начальника Красноярской железной дороги.

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