Цены на газ в Европе летом почти на $100 превысили зимние максимумы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Цена на природный газ на европейских спотовых рынках достигла отметки $360 за тыс. куб. м и продолжает расти на фоне высокого спроса и низких объемов запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ). Летом она почти на $100 превысила февральский максимум, сообщили журналистам в "Газпроме".

"Так, на хабе NCG 14 июня цена достигала $363,8 за тыс. куб. м. Это все выше максимальных цен, например, прошедшего февраля более чем на $100. Сколько же будет стоить газ в Европе следующей зимой?", - задаются вопросом в российском газовом холдинге.

При этом "Газпром" отмечает стагнацию темпов заполнения европейских ПХГ - отставание по объему активного газа в ПХГ Европы составляет 33 млрд куб. м относительно показателей прошлого года.

"По данным Gas Infrastructure Europe, из более чем 66 млрд куб. м газа, отобранных в прошлом осенне - зимнем сезоне, на 14 июня восполнено только 13,6 млрд куб. м - минимальный объем за сопоставимые периоды. Отставание по объему активного газа в ПХГ относительно той же даты прошлого года остается очень большим - 33 млрд куб. м", - отмечает "Газпром".

Объем активного газа в ПХГ Европы

"Газпром" отмечает стагнацию темпов заполнения европейских ПХГ - отставание по объему активного газа в ПХГ Европы составляет 33 млрд куб. м относительно показателей прошлого года, говорится в сообщении холдинга.

"По данным Gas Infrastructure Europe, из более чем 66 млрд куб. м газа, отобранных в прошлом осенне-зимнем сезоне, на 14 июня восполнено только 13,6 млрд куб. м - минимальный объем за сопоставимые периоды. Отставание по объему активного газа в ПХГ относительно той же даты прошлого года остается очень большим - 33 млрд куб. м", - отмечает "Газпром".

Добыча газа

"Газпром" с начала года, по предварительным данным, увеличил добычу газа на 17,2% (на 35,5 млрд куб. м) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 241,4 млрд куб. м. Экспорт в страны дальнего зарубежья за 5,5 месяца вырос на 26,7% (на 19,4 млрд куб. м), до 92,3 млрд куб. м.

В частности, выросли поставки в Турцию (на 191,3%), Германию (на 41,8%), Италию (на 16,4%), Францию (на 16,6%), Румынию (на 240,8%), Польшу (на 19,7%), Болгарию (на 47,2%), Сербию (на 134,6%), Грецию (на 25,7%). Также продолжают увеличиваться поставки газа в Китай по "Силе Сибири".

Поставки "Газпрома" из газотранспортной системы на внутренний рынок увеличились на 16% (на 18,4 млрд куб. м).

Ранее сообщалось, что "Газпром" в 2021 году планирует добыть 506,5 млрд куб. м газа, что на 11,7% выше показателя 2020 года, а экспортировать в Европу - 175-183 млрд куб. м газа по средней цене $200-206 за тыс. куб. м.